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Атомная подлодка «Вепрь» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
Армия
Атомная подлодка «Вепрь» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 11 июля. Многоцелевая атомная подводная лодка «Вепрь» прибыла в акваторию Финского залива для участия в главном военно-морском параде. Об этом сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, экипаж подлодки осуществляет подготовку к участию в параде на рейде Кронштадта.

«В период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли три атомные подводные лодки Северного флота — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также атомные подводные лодки «Орел» и «Вепрь», — пояснил Евменов.

Напомним, парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. В мероприятии примут участие более 30 боевых кораблей, судов, катеров и подводных лодок ВМФ России.

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