Альбина Джанабаева прокомментировала скандальные заявления экс-супруги Меладзе

Москва, 11 июля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева оставила в соцсети пространный пост с рассуждениями о семье. Многие посчитали, что так певица ответила бывшей жене Валерия Меладзе.

Ирина Меладзе в программе «Судьба человека» откровенно рассказала о крахе брака. Известный певец закрутил роман с Джанабаевой, когда еще официально был женат. По словам женщины, когда она узнала о любовнице мужа, безумно хотела с ней встретиться, чтобы посмотреть сопернице в глаза. Экс-супруга Валерия Меладзе обвинила певицу в «разрушении семьи», где подрастали три дочери. Она добавила, что до появления Джанабаевой в их с артистом отношениях царила полная идиллия.

Сама бывшая солистка «ВИА Гры» довольно странно отреагировала на слова Ирины Меладзе. На своей странице в Instagram она разместила философский пост, в котором порассуждала о любви и семье. Звезда заявила, что настоящей разрушительной силой обладают «нелюбовь и неуважение», которые способны слопать даже «самого сильного».

«Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим. Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает», — написала Джанабаева.

Несмотря на то, что певица напрямую не упомянула бывшую жену Меладзе, многие фолловеры решили, что эта публикация адресована Ирине. Однако подписчики не особенно прониклись патетикой поста. Они отметили, что уводить отца троих детей из семьи — поступок, несовместимый с понятием совести. Из-за обилия нелицеприятных сообщений Альбина Джанабаева даже закрыла комментарии.

Недавно в семье Меладзе случилось пополнение — вторая супруга родила артисту третьего ребенка. Спустя всего два месяца после появления ребенка на свет, артистка смогла восстановиться и вернуться на сцену.