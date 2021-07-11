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Магомед Оздоев рассказал, как отнесся к ошибке не узнавшего его Киркорова
Спорт
Магомед Оздоев рассказал, как отнесся к ошибке не узнавшего его Киркорова
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Anatoly Lomokhov

Москва, 11 июля. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал курьезный случай с королем эстрады Филиппом Киркоровым.

Перед товарищеским матчем России и Болгарии певец посетил тренировку россиян вместе с сыном. Во время встречи с Оздоевым Киркоров не узнал футболиста и назвал его Марио, перепутав с игроком ЦСКА Фернандесом. Полузащитник рассказал, как отнесся к этой ошибке.

«Да я спокойно отношусь. Артисты живут в своей индустрии, многих из нас не знают, путают. Абсолютно нет проблем», — отметил Оздоев.

По словам футболиста, король эстрады не обязан его знать, так же, как и сам игрок «Зенита» не обязан знать певца. Полузащитник добавил в интервью «Матч ТВ», что Киркоров просто очень большая личность в своей сфере, поэтому все знают артиста, а многие любят его творчество.

Филипп Киркоров признавался, что только с годами осознал важность семьи. Король эстрады недавно встретился с родственниками на греческом курорте.

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Зенит киркоров оздоев
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