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В Азербайджане возмущены отказом послов России, США и Франции ехать в Шуши

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:09
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Политика
В Азербайджане возмущены отказом послов России, США и Франции ехать в Шуши
Федеральное агентство новостей

Баку, 11 июля. Послы России, Франции и США отказались ехать в Шуши по приглашению азербайджанского правительства, сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, среди дипломатических представителей 46 государств, побывавших в городе Шуши по инициативе Баку, отсутствовали послы из России, США и Франции. Они не приняли официальное приглашение Азербайджана и отказались ехать.

Многие азербайджанские издания уже успели назвать отказ послов «демаршем» и проявлением так называемой проармянской позиции.

Как стало известно ранее, делегация Турции во главе с командующим ВВС страны Хасаном Кючюкакйюзом прибыла с рабочим визитом в Азербайджан. Военнослужащие двух стран обсудили перспективы сотрудничества и укрепления двусторонних связей.

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