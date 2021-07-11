Последствия аварийного сброса нечистот в реку устраняют в Ростове

Ростов-на-Дону, 11 июля. На коллекторе, микрорайона Суворовский, во время проведения работ рабочие повредили канализационную трассу. В результате аварии нечистоты попали в окружающую среду, на место выехали специалисты министерства природных ресурсов и экологии.

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, сотрудники организации приложили все силы, чтобы ликвидировать последствия аварии и восстановить работу коллектора. Очистные сооружения функционируют в штатном режиме, на выходе вода чистая и без запаха.

Это далеко не первый случай загрязнения русла реки Темерник в результате поломок на очистительных сооружениях микрорайона «Суворовский». Ранее ФАН сообщал, что жители Суворовского района могут остаться без воды на долгое время из-за иска областного министерства природы и экологии к «Коммунальной энерго-сервисной компании», обслуживающей этот микрорайон. Теперь, на первый взгляд забытая проблема, может выйти на новый уровень.