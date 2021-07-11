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Король Иордании провел переговоры с президентом Израиля
Весь мир
Король Иордании провел переговоры с президентом Израиля
wikipedia.org  /  World Economic Forum/CC BY-SA 2.0

Король Иордании Абдалла II и президент Израиля Ицхак Герцог провели переговоры и обсудили двустороннее сотрудничество.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу 10 июля, иорданский лидер поздравил главу еврейского государства с началом пребывания на посту президента — он принес присягу 7 июля. После этого главы государств обсудили двусторонние отношения, политику на Ближнем Востоке, решение палестинского вопроса и недавно заключенную сделку о продаже иорданцам воды израильскими компаниями.

Абдалла II во время этой беседы подчеркнул важность работы по «достижению справедливого и всеобъемлющего мира» между Палестиной и еврейским государством. Он в очередной раз выразил мнение, что добиться этого можно будет только благодаря реализации инициативы «два государства для двух народов».

Ицхак Герцог после переговоров в своем Twitter назвал израильско-иорданское партнерство стратегическим и способствующим региональному сотрудничеству.

«Я сказал Его Величеству (королю Иорданиии — прим. ред.), что намерен работать над укреплением связей между нашими странами на благо наших народов и всего региона», — добавил израильский президент.

В последующем за телефонным разговором в заявлении канцелярии Герцога Ицхака отмечается, что, прежде всего, президент намерен усилить двустороннее экономическое сотрудничество, сделав акцент на туристическом секторе.

Абдалла II, в свою очередь, «выразил удовлетворение после возвращения дипломатических отношений между двумя странами на правильный путь». Они существенно обострились в период работы Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра, однако после его ухода возникло пространство для стабилизации обстановки, чем теперь и занимается новое руководство еврейского государства.

Иордания стала одной из первых арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем. Дипломатические связи между ними были установлены еще в 1994 году.

8 июля, за два дня беседы глав государств, министры иностранных дел двух стран Яир Лапид и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на пропускном пункте Алленби подписали договор о поставке 50 млн кубометров воды в Иорданию. Данный показатель превышает предыдущие на 40%. Необходимость в этом возникла на фоне сильной засухи в Иордании — одной из самых серьезных в ее истории.

Амман при этом выразил намерения нарастить экспорт своих товаров в еврейское государство, в том числе и на не контролируемый Израилем Западный берег реки Иордан, заселенный палестинцами.

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