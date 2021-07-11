Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии. События дня

Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии
Более 2000 избирательных участков для голосования на досрочных выборах в парламент открылись в Молдавии 11 июля. В местах голосования ведется видеонаблюдение. Граждане республики выберут депутатов на следующие четыре года. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, всем пришедшим будут выдаваться защитные маски. Для обеспечения безопасности задействовали 6000 сотрудников полиции. Напомним, ранее, 7 июля, президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента в Кишиневе.
«Этим решением я открыла путь для граждан выбрать новый парламент, который будет служить интересам страны и народа. Теперь власть в руках народа, власть в ваших руках», — сказала Санду на брифинге.
Кроме того, досрочные парламентские выборы стартовали в Болгарии. Участки для голосования открылись в 7:00 и будут работать до 20:00 по московскому времени.
Ким Чен Ын поздравил КНР со столетием Коммунистической партии
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю столетия создания Коммунистической партии. Северокорейский лидер отметил, что основание Компартии стало одним из основополагающих в судьбе Поднебесной. Лидер государства пожелал китайскому коллеге здоровья и успехов, а народу республики — счастья и процветания под руководством главенствующей партии.
Башар Асад подписал указы о повышении зарплат и пенсий в Сирии
Pr Scr sana.sy /
Президент Сирии Башар Асад подписал распоряжения о повышении заработной платы и социальных выплат для граждан. Главой государства были одобрены два законодательных указа. Один из них добавляет 50% к минимальной зарплате для всех официально трудоустроенных людей гражданских и военных специальностей. Причем касается это распоряжение как государственного, так и частного сектора. Оно затрагивает в том числе временных работников и лиц, трудящихся на условиях неполной занятости. Второй указ регламентирует повышение социальных выплат, разного рода пособий и пенсий на 40%.
Американцы встретили Трампа бурными аплодисментами на UFC 264
Невские Новости /
Американцы встретили бывшего президента США Дональда Трампа бурными аплодисментами, а позже начали скандировать «США», когда тот появился на поединке бойцов Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках UFC 264. Турнир состоялся в Лас-Вегасе. Американский политик выбрал себе место рядом с восьмиугольником. Поединок завершился победой Дастина Порье, он сломал ногу Конору Макгрегору в первом раунде. Теперь на его счету 28 побед в смешанных единоборствах и шесть поражений.