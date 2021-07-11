Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии. События дня

Досрочные парламентские выборы начались в Молдавии

Более 2000 избирательных участков для голосования на досрочных выборах в парламент открылись в Молдавии 11 июля. В местах голосования ведется видеонаблюдение. Граждане республики выберут депутатов на следующие четыре года. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, всем пришедшим будут выдаваться защитные маски. Для обеспечения безопасности задействовали 6000 сотрудников полиции. Напомним, ранее, 7 июля, президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента в Кишиневе.

«Этим решением я открыла путь для граждан выбрать новый парламент, который будет служить интересам страны и народа. Теперь власть в руках народа, власть в ваших руках», — сказала Санду на брифинге.

Кроме того, досрочные парламентские выборы стартовали в Болгарии. Участки для голосования открылись в 7:00 и будут работать до 20:00 по московскому времени.