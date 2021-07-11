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Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
pixabay.com

Москва, 11 июля. Сервис по бронированию авиабилетов Aviasales поделился статистикой по динамике цен на направлении Россия-Турция.

Ценовое снижение билетов из России в Турцию на неделе достигло 6%, как подсчитали эксперты Aviasales. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты выяснили, что в среднем в течение недели с 22 по 26 июня билет на указанном направлении продавался за 23,4 тыс. рублей (один пассажир, путешествующий туда-обратно). Впоследствии стоимость билета упала на 6%, до 22,1 тыс. рублей.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. Регулярные полеты между странами стартовали 22 июня.

Аналитики сервиса «Туту.ру» пришли к выводу, что граждане страны стали в три раза чаще заниматься поиском билетов из России в Турцию.

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aviasales авиабилеты Россия и Турция
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