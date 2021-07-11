Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:50
11:49
Шоу-бизнес
Нурлан Сабуров озвучил причину ухода Рептилоида из «Что было дальше?»
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
11:39
Весь мир
Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»
11:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек
Все новости

Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
pixabay.com  /  tortic84

Москва, 11 июля. Ситуация с дефицитом красной икры и ее высокой стоимостью нормализуется осенью. Ценовое снижение возможно при увеличении предложения, для чего реализуется несколько программ.

Информацией поделился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В настоящее время килограмм лососевой икры продается на Сахалине за 10 тысяч рублей. Дешевле только продукция прошлогоднего улова. При этом деликатес пропал из некоторых крупных ТЦ Владивостока. Стоимость достигает 9000 рублей, передает РИА Новости.

Прошлогодняя продукция распродана, а путина текущего года пока не наполнила отечественные рынки. По словам Чекункова, хорошо функционирует программа «квоты в обмен на инвестиции», обновляется рыболовный флот и возводятся предприятия. В результате должен быть более высокий вылов и производство.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил, что проблем с обеспечением граждан красной икрой не возникнет. Согласно полученным данным, выловлено 465 тысяч тонн лососевых в текущем году.

Вернуться назад

минвостокразвития предложение красная игра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru