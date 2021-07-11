Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития

Москва, 11 июля. Ситуация с дефицитом красной икры и ее высокой стоимостью нормализуется осенью. Ценовое снижение возможно при увеличении предложения, для чего реализуется несколько программ.

Информацией поделился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В настоящее время килограмм лососевой икры продается на Сахалине за 10 тысяч рублей. Дешевле только продукция прошлогоднего улова. При этом деликатес пропал из некоторых крупных ТЦ Владивостока. Стоимость достигает 9000 рублей, передает РИА Новости.

Прошлогодняя продукция распродана, а путина текущего года пока не наполнила отечественные рынки. По словам Чекункова, хорошо функционирует программа «квоты в обмен на инвестиции», обновляется рыболовный флот и возводятся предприятия. В результате должен быть более высокий вылов и производство.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил, что проблем с обеспечением граждан красной икрой не возникнет. Согласно полученным данным, выловлено 465 тысяч тонн лососевых в текущем году.