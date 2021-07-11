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В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 11 июля. Молдавский президент Майя Санду проинформировала о первых нарушениях, которые компрометируют избирательный процесс в республике.

По словам главы государства, она получила сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс парламентских выборов Молдавии.

Президент также призвала всех организаторов голосования хорошо выполнить свою работу. В противном случае их ожидают санкции, подчеркнула Майя Санду.

Бывший молдавский президент Игорь Додон ранее заявил, что западные страны попытаются вмешаться в выборы депутатов парламента. По его словам, Кишинев не вписывается в региональную антироссийскую повестку.

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