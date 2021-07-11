Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»

Каир, 11 июля. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри завершил рабочую поездку в Нью-Йорк, где состоялось заседание Совета Безопасности ООН. В ходе переговоров стороны пришли к согласию по вопросу эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

Обсуждения между главой МИД, его коллегой из Судана Марьям аль-Махди ас-Садик и представителем Эфиопии состоялись в штаб-квартире международного сообщества в четверг, 8 июля. Во время диалога каждый участник высказал свою точку зрения относительно эксплуатации дамбы и потенциальных негативных последствий ее использования в одностороннем порядке.

Тунис на полях СБ ООН предложил Каиру, Хартуму и Аддис-Абебе проект резолюции, призывающей возобновить беседу по Хидасэ в течение шести месяцев под эгидой Африканского союза и немедленно остановить второе заполнение водохранилища плотины. Этот документ поддержал профильный комитет, куда входят Иордания, Марокко, Ирак, Саудовская Аравия, а также Лига Арабских государств (ЛАГ).

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Марьям аль-Махди ас-Садик по итогам заседания заявила, что ожидала более решительных мер со стороны международного сообщества. В частности, препятствования односторонним шагам Эфиопии по Хидасэ.

Министр иностранных дел Самех Шукри заявил на заседании Совета Безопасности ООН по плотине «Возрождение», что Египет продолжит «поддерживать и защищать свое неотъемлемое право на жизнь», если стороны не достигнут юридического соглашения.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Битва за воду» для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал о проблемах, с которыми столкнулись Каир, Хартум и Аддис-Абеба. Эфиопия намерена использовать дамбу для выработки электроэнергии для покрытия внутренних нужд и продажи соседним государствам. Судан и Египет опасаются, что им не хватит водных запасов.