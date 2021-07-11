Стартовали съемки боевика Havoc с Томом Харди в главной роли

Лос-Анджелес, 11 июля. Автор «Рейда» и «Рейда – 2» Гарет Эванс уже преступил к съемкам криминальной драмы Havoc. Главную роль в фильме исполнит номинант на премию «Оскар» Том Харди.

Режиссер Гарет Эванс заявил, что грядущий фильм получится в разы круче, чем две части «Рейда». Проект создается совместно со стриминговой платформой Netflix. Английский актер Том Харди не только исполнит главную роль в боевике, но также выступит в качестве продюсера.

Сюжет фильма начинается с неудачной сделки по продаже наркотиков. Местному детективу (Том Харди) приходится бросить все свои силы и ресурсы на спасения сына известного политика. Попутно герой распутывает коррупционную паутину и заговоры, которые охватили весь город.

Как сообщает Deadline, съемки Havoc уже начались. Большая часть будет отснята на территории Уэльса. Когда запланирована премьера криминальной драмы — пока не сообщается.

Недавно на платформе Netflix состоялся долгожданный релиз мини-сериала Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по мотивам серии видеоигр «Обитель зла». Пользователям стали доступны четыре эпизода проекта.