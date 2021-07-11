Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:50
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
11:39
Весь мир
Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»
11:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек
11:33
Спорт
Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре
Все новости

Более десяти нелегальных мигрантов погибли в ДТП с автобусом в Турции

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:39
Происшествия
Более десяти нелегальных мигрантов погибли в ДТП с автобусом в Турции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Анкара, 11 июля. Автобус с нелегальными мигрантами загорелся в провинции Ван на востоке Турции. В результате ДТП 12 человек погибли и 20 пострадали.

Пострадавшие с различными ранениями и травмами доставлены в ближайшие больницы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, врачи скорой помощи и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

Туристы запечатлели крупный пожар в лесу на территории турецкого курорта Мармарис.

Вернуться назад

мигранты турция дтп автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru