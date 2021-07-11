Более десяти нелегальных мигрантов погибли в ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 11 июля. Автобус с нелегальными мигрантами загорелся в провинции Ван на востоке Турции. В результате ДТП 12 человек погибли и 20 пострадали.

Пострадавшие с различными ранениями и травмами доставлены в ближайшие больницы. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, врачи скорой помощи и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.

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