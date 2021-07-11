Путин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления сотрудникам АО «Почта России» по случаю Дня российской почты. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российская почта достойно выполняет востребованную миссию. Организация объединяет граждан, которые живут в разных городах и странах. Кроме того, почта обеспечивает стабильную работу других предприятий.

Ранее Владимир Путин направил поздравления секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Ему 11 июля исполнилось 70 лет.