Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:50
11:49
Шоу-бизнес
Нурлан Сабуров озвучил причину ухода Рептилоида из «Что было дальше?»
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
11:39
Весь мир
Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»
11:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек
Все новости

Путин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:33
Политика
Путин поздравил работников «Почты России» с профессиональным праздником
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления сотрудникам АО «Почта России» по случаю Дня российской почты. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что российская почта достойно выполняет востребованную миссию. Организация объединяет граждан, которые живут в разных городах и странах. Кроме того, почта обеспечивает стабильную работу других предприятий.

Ранее Владимир Путин направил поздравления секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Ему 11 июля исполнилось 70 лет.

Вернуться назад

путин россия почта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru