Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре

Самара, 11 июля. Отдельный сектор COVID-free будет открыт на стадионе «Солидарность Арена» в дни футбольных матчей «Крыльев Советов». Проход на него будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.

«Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации «Премьер Pass» с 15 июля», — сообщает пресс-служба клуба.

Как выяснил ФАН, разница в цене между билетами в сектор COVID-free и соседними местами аналогичной категории составит 100 рублей.

Ранее ФАН сообщал об отказе Льва Лещенко от предложения исполнить гимн России на матче открытия футбольного сезона 2021/22 «Крылья Советов» — «Ахмат». Артист, однако, пообещал приехать в Самару в случае выхода «Крыльев» в еврокубки.