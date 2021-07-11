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Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре
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Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре
Спорт
Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 11 июля. Отдельный сектор COVID-free будет открыт на стадионе «Солидарность Арена» в дни футбольных матчей «Крыльев Советов». Проход на него будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации.

«Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации «Премьер Pass» с 15 июля», — сообщает пресс-служба клуба.

Как выяснил ФАН, разница в цене между билетами в сектор COVID-free и соседними местами аналогичной категории составит 100 рублей.

Ранее ФАН сообщал об отказе Льва Лещенко от предложения исполнить гимн России на матче открытия футбольного сезона 2021/22 «Крылья Советов» — «Ахмат». Артист, однако, пообещал приехать в Самару в случае выхода «Крыльев» в еврокубки.

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