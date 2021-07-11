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Костенко призналась, что рождение старшей дочери стало для нее неожиданностью

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:23
Шоу-бизнес
Костенко призналась, что рождение старшей дочери стало для нее неожиданностью
Prt Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 11 июля. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко поделилась неожиданной подробностью о рождении старшей дочери Миланы.

Жена экс-игрока «Локомотива» поздравила девочку с днем рождения в Instagram. Костенко трогательно обратилась к дочери, которой исполнилось три года, и назвала ее своей любовью.

«Твой день рождения, скажу прямо, стал большой и приятной неожиданностью (ты решила родиться пораньше)», — призналась модель.

Супруга Тарасова отметила, что в день появления дочери на свет она сама родилась заново. Костенко пожелала девочке быть здоровой, счастливой и жизнерадостной. Кроме того, модель порадовалась, что ее старшая дочь всегда заступается за младшую сестру. Подписчики жены футболиста присоединились к поздравлениям и оставили девочке множество комплиментов.

«Какая она красавица у вас!»;

«С днем рождения Милашку! Пусть будет самой счастливой!!! А для этого у нее все есть!!!»;

«Красотка! Куколка! А ямочки на щеках — это вообще прелесть!» — написали восхищенные поклонники.

До свадьбы с Костенко Тарасов был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. Исполнительница обвиняла футболиста в изменах, однако он утверждает, что причина их развода кроется в другом.

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