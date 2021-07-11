Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 11 июля

Москва, 11 июля. Российские врачи выявили 25 033 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Более 11% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких проявлений заболевания. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране, уточнили специалисты.

Администрация ряда регионов России ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых граждан. Только формирование массового иммунитета к COVID-19 способно остановить распространение заболевания, уверены специалисты.