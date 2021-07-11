Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 11:49
11:47
Спорт
У Италии проблемы: эксперт объяснил, почему Англия выиграет Евро-2020
11:42
Общество
Петербургский художник-авангардист Кошелохов умер от COVID-19
11:40
Общество
Жару до +39 градусов прогнозируют на территории Кубани
11:40
Происшествия
Личность открывшего дверь самолета хулигана в Шереметьеве не установлена
11:39
Экономика
Перелет в Турцию из России подешевел на 6% за неделю
11:39
Экономика
Сроки стабилизации цен на икру назвали в Минвостокразвития
11:39
Политика
В Молдавии зафиксировали первые нарушения на выборах
11:39
Весь мир
Совбез ООН принял резолюцию по спору вокруг эфиопской плотины «Возрождение»
11:38
Общество
Медики Петербурга проверили на коронавирус за сутки 41 840 человек
11:33
Спорт
Отдельный сектор для привитых от COVID-19 выделят на стадионе в Самаре
Все новости

Конференция Stellantis EV Day 2021 раскрыла планы бренда по электрификации
Экономика
Конференция Stellantis EV Day 2021 раскрыла планы бренда по электрификации
pixabay.com  /  stux

Милан, 11 июля. Транснациональная автомобильная корпорация Stellantis поделилась планами по развитию линейки электромобилей.

Мероприятие Stellantis EV Day 2021 было посвящено презентации стратегических планов Stellantis N.V. Компания намеревается значительно вложиться в создание электрокаров. Об этом пишет «Автостат».

Предполагается, что ТНК инвестирует в разработку и производство электромобилей больше 30 млрд евро, а сам переход на использование электрических силовых агрегатов будет ускорен.

Помимо этого, руководство концерна хочет сохранить высокую эффективность инвестирования, которая на 30% выше, чем у конкурентов. Все структуры корпорации должны будут показать лучшие наработки по электрокарам. В Stellantis входит 14 марок, среди которых Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Peugeot и другие.

Одной из новинок, которая будет создана в рамках новой стратегии компании, является электрический маслкар от американского концерна Dodge.

Вернуться назад

электрокар инвестиции Stellantis
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru