Конференция Stellantis EV Day 2021 раскрыла планы бренда по электрификации

Милан, 11 июля. Транснациональная автомобильная корпорация Stellantis поделилась планами по развитию линейки электромобилей.

Мероприятие Stellantis EV Day 2021 было посвящено презентации стратегических планов Stellantis N.V. Компания намеревается значительно вложиться в создание электрокаров. Об этом пишет «Автостат».

Предполагается, что ТНК инвестирует в разработку и производство электромобилей больше 30 млрд евро, а сам переход на использование электрических силовых агрегатов будет ускорен.

Помимо этого, руководство концерна хочет сохранить высокую эффективность инвестирования, которая на 30% выше, чем у конкурентов. Все структуры корпорации должны будут показать лучшие наработки по электрокарам. В Stellantis входит 14 марок, среди которых Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Peugeot и другие.

Одной из новинок, которая будет создана в рамках новой стратегии компании, является электрический маслкар от американского концерна Dodge.