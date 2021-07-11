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Фухимори отказалась принять официальную победу Кастильо на выборах в Перу
Весь мир
Фухимори отказалась принять официальную победу Кастильо на выборах в Перу
Prt Scr twitter.com  /  @KeikoFujimori

Лима, 11 июля. Кандидат в президенты и лидер партии «Народная сила» Кейко Фухимори заявила, что не признает победу соперника Педро Кастильо даже в случае, если это подтвердит Национальное избирательное жюри (JNE). Об этом правый политик заявила во время митинга для своих сторонников в столице страны Лиме.

Фухимори во время выступления в очередной раз подчеркнула, что во втором туре выборов было зафиксировано «мошенничество», различные нарушения и JNE старается «поспешно дать результат».

«Мы здесь для того, чтобы дать им (правительству Перу) четкий и решительный сигнал. Они говорят, что через несколько дней завершат свое мошенничество за столом переговоров. Мы говорим им, что не собираемся принимать это», — сказала она со сцены.

Лидер «Народной силы» отметила, что у нее есть уже информация о том кто финансировал подтасовку результатов.

«Я хочу, чтобы вы выслушали меня, сеньор Кастильо и сеньор Сагасти. Эта игра только начинается», - подытожила кандидат в президенты.

Митинг сторонников Фухимори

Слова Фухимори прозвучали во время митинга сторонников партии «Народная сила», который прошел в Лиме. На центральной площади города Paseo de los Heroes Navales (Военно-морских героев — прим. ред.) собралось несколько тысяч человек. Многие пришли в одежде и с флагами в цветах партии. Главным требованием митингующих было обеспечить прозрачность при урегулировании нарушений во время второго тура выборов.

Не в первый раз

Перуанцы уже больше месяца ждут официальных итогов выборов президента. Согласно данным Национального избирательного жюри (JNE) при подсчете 100% голосов Кастильо набрал 50,12%, тогда как Фухимори — 49,87%. При этом официальный орган не может объявить результат, пока не будут урегулированы все жалобы, которые в большом количестве подает лидер «Народной силы». Так, 9 июня Фухимори потребовала проведения международного аудита выборов Организацией американских государств (ОАГ). Ранее Фухимори также попросила аннулировать 200 тысяч голосов. В то же время Госдепартамент США назвал президентские выборы в Перу «образцом демократии» в Латинской Америке, ОАГ также не выявила серьезных нарушений.

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