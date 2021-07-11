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Участки для голосования на выборах Молдавии успешно работают на территории России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:13
Политика
Участки для голосования на выборах Молдавии успешно работают на территории России
pixabay.com

Москва, 11 июля. Все избирательные участки на выборах в парламент Молдавии, которые были открыты на территории России, работают в штатном режиме, заявил молдавский посол Владимир Головатюк.

В Российской Федерации было открыто 17 участков для голосования. Организаторы избирательного процесса предприняли все необходимые меры по обеспечению санитарной безопасности на фоне распространения коронавируса, сообщил посол.

Как стало известно, молдавский центризбирком решил увеличить число участков для голосования за границей с 139 до 150.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что Запад может попытаться вмешаться в парламентские выборы республики. По его словам, Кишинев не вписывается в общую региональную повестку, которая является антироссийской.

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