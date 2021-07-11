Специалист ультразвуковой диагностики дал советы перенесшим коронавирус

Москва, 11 июля. Оценить нанесенный коронавирусом ущерб помогут УЗИ-исследования. Подробно об этом рассказал врач ультразвуковой диагностики Мухтар Молов.

Многим перенесшим COVID-19 требуется реабилитация. Работающие в стационарах специалисты давно оценили преимущества УЗИ. Считается, что это безопасный, недорогой и легко воспроизводимый метод обследования. Методику можно применять даже у постели пациентов, находящихся на ИВЛ, отметил Молов.

Эксперт посоветовал переболевшим коронавирусом сделать УЗИ сердца, легких, плевральных и брюшной полостей, почек. Также можно провести дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Если человек прошел обследование самостоятельно, результаты рекомендуется изучить вместе с лечащим врачом, добавил специалист.

Шотландские медики предложили промывать ротовую полость пациентам с COVID-19 антисептиками. Мнения российских ученых по этому поводу разделились. Одни засомневались в практичности данного способа, другие напомнили, что от хлоргексидина и йода желтеют зубы.