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Десантники вручную потушили пожар в горной тундре на Чукотке
Общество
Десантники вручную потушили пожар в горной тундре на Чукотке
пресс-служба Авиалесоохраны

Анадырь, 11 июля. Десантники-парашютисты лесоохраны Чукотки смогли собственноручно локализовать лесной пожар площадью в полторы тысячи гектаров.

Почти две недели ушло у спасателей на тушение огня в горной тундре Чукотского автономного округа. Спецоперация осложнялась из-за долгого полярного дня. Солнце иссушало тундру, а толстый слой мха мешал локализовать огонь.

Десантники использовали лесные огнетушители, а потом копали защитные рвы, чтобы остановить распространение огня. В борьбе со стихией был задействован Ми-8.

Сотрудники лесопожарных служб потушили возгорания на площади 3,2 тысячи гектаров в российских регионах. В ликвидации пламени участвовали самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России.

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