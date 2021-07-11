Десантники вручную потушили пожар в горной тундре на Чукотке

Анадырь, 11 июля. Десантники-парашютисты лесоохраны Чукотки смогли собственноручно локализовать лесной пожар площадью в полторы тысячи гектаров.

Почти две недели ушло у спасателей на тушение огня в горной тундре Чукотского автономного округа. Спецоперация осложнялась из-за долгого полярного дня. Солнце иссушало тундру, а толстый слой мха мешал локализовать огонь.

Десантники использовали лесные огнетушители, а потом копали защитные рвы, чтобы остановить распространение огня. В борьбе со стихией был задействован Ми-8.

Сотрудники лесопожарных служб потушили возгорания на площади 3,2 тысячи гектаров в российских регионах. В ликвидации пламени участвовали самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России.