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В Молдавии заявили о необходимости референдума о присоединении к России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 11:03
Политика
В Молдавии заявили о необходимости референдума о присоединении к России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 11 июля. Молдавия должна как можно быстрее провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации, заявил глава партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз.

По словам политика, эту инициативу необходимо реализовать для сохранения языка, самобытности и культуры страны. Плюс ко всему референдум позволит воссоединиться с Приднестровьем.

Михаил Гарбуз подчеркнул, что народное голосование необходимо провести как можно скорее. В противном случае правящие элиты организуют свой референдум о присоединении Молдавии к Румынии. Тогда в республике может начаться гражданская война, заключил политик.

В Молдавии также выступили за развитие стратегического партнерства с Россией. Руководитель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин заявил, что Кишинев должен укреплять отношения с Москвой.

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референдум молдавия гарбуз
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