Мишустин поздравил секретаря Совбеза России с 70-летием

Москва, 11 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с юбилеем и назвал его выдающимся государственным деятелем.

Глава российского правительства отметил уникальный опыт Патрушева, благодаря которому удается делать все возможное для защиты России от угроз.

«Вы многое сделали для развития современной России», — сказал Михаил Мишустин в поздравлении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравление Патрушеву, которому 11 июля исполняется 70 лет. Министр высоко оценил переговорные навыки именинника.