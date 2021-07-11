Вильфанд предупредил жителей Сибири и Урала о небольшом похолодании

Москва, 11 июля. Понижение температуры воздуха на несколько градусов ниже нормы ожидается на Урале и на юге Западной Сибири, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уже на следующей неделе температура воздуха на юге Западной Сибири понизится на 15-16 градусов. Подобная ситуация ожидается также и на Урале, отметил Вильфанд.

«Уже 13 июля начнется понижение температуры. Максимальный показатель будет +23, а в следующие дни столбик термометра опустится до +14 градусов», — цитирует его ТАСС.

Аномальная жаркая погода, по данным Вильфанда, ожидается на следующей неделе в Москве. По его словам, ситуацию ухудшит то, что высокая температура будет сопровождаться высоким уровнем опасного излучения. Уровень ультрафиолетовой радиации будет достигать 5,5 единиц при безопасном и комфортном уровне в две единицы.