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Дочь Галкина и Пугачевой развеселила поклонников вальсом без партнера

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:53
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой развеселила поклонников вальсом без партнера
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 11 июля. Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала необычный способ станцевать танго или вальс без партнера.

Супруг Примадонны часто радует поклонников кадрами с детьми на своей странице в Instagram. На этот раз шоумен опубликовал видео, на котором его семилетняя дочь танцует на террасе замка в вечернем свете.

«Например, если у тебя нет партнера, или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта», — рассказала девочка перед танцем.

Затем дочь Пугачевой и Галкина взяла кофту за рукава и начала кружиться с ней, отсчитывая ритм вслух. Родители за кадром посоветовали девочке закрепить один рукав на талии.

Лиза Галкина последовала рекомендации и отметила, что таким же способом можно танцевать не только вальс, но и танго без партнера. Харизматичный танец дочери Примадонны развеселил поклонников.

«Главное, что на ноги никто не наступает»;

«Гениальная девочка Лиза! У меня столько кофт дома, что же я до сих пор не додумалась то?»;

«Этот совет не даст приуныть многим женщинам»;

«Забавная девчонка», — написали восхищенные комментаторы.

Максим Галкин показывал, как его дочь от Пугачевой поспорила с братом на прогулке. Между детьми едва не возник серьезный конфликт из-за обитателей пруда.

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