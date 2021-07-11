Дочь Галкина и Пугачевой развеселила поклонников вальсом без партнера

Москва, 11 июля. Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала необычный способ станцевать танго или вальс без партнера.

Супруг Примадонны часто радует поклонников кадрами с детьми на своей странице в Instagram. На этот раз шоумен опубликовал видео, на котором его семилетняя дочь танцует на террасе замка в вечернем свете.

«Например, если у тебя нет партнера, или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта», — рассказала девочка перед танцем.

Затем дочь Пугачевой и Галкина взяла кофту за рукава и начала кружиться с ней, отсчитывая ритм вслух. Родители за кадром посоветовали девочке закрепить один рукав на талии.

Лиза Галкина последовала рекомендации и отметила, что таким же способом можно танцевать не только вальс, но и танго без партнера. Харизматичный танец дочери Примадонны развеселил поклонников.

«Главное, что на ноги никто не наступает»; «Гениальная девочка Лиза! У меня столько кофт дома, что же я до сих пор не додумалась то?»; «Этот совет не даст приуныть многим женщинам»; «Забавная девчонка», — написали восхищенные комментаторы.

Максим Галкин показывал, как его дочь от Пугачевой поспорила с братом на прогулке. Между детьми едва не возник серьезный конфликт из-за обитателей пруда.