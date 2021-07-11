Лиза Моряк призналась, что от волнения перед съемками с Нагиевым похудела на 5 кг

Москва, 11 июля. Молодая актриса театра и кино Лиза Моряк в 2019 году получила роль в фильме Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные». Этот проект стал поворотным в жизни и карьере артистки.

После окончания театрального института Лиза Моряк начала активно ходить по кастингам, однако из раза в раз получала отказы. Удача начинающей актрисе улыбнулась в 2019 году — она получила сразу несколько приглашений на съемки. Первую заметную роль она получила в комедии Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные». Лиза Моряк призналась, что шла на кастинг, преодолевая страх. К тому моменту, она уже всерьез раздумывала завязать с актерской карьерой из-за постоянных неудач на пробах.

Однако молодую артистку утвердили на роль. По словам Моряк, когда она получила ответ, то одновременно рыдала и прыгала от счастья. Ее партнерами по площадке были Владимир Яглыч и Дмитрий Нагиев. Звезда вспомнила, что перед встречей с Нагиевым волновалась так сильно, что сбросила на нервной почве пять килограммов.

«Мой талант оценили, я переживала так сильно, что похудела на 5 килограммов — в предвкушении съемок с известными артистами, среди которых была и я! И сразу с Димой Нагиевым», — рассказала артистка в интервью Woman.ru.

После этого проекта Лиза Моряк снялась в сериалах «Рая знает все!», «Рикошет» и фильме «Робо». Популярность ей перенесла роль в ситкоме «Нагиев на карантине», который вышел в 2020 году. Однако картина «Девушки бывают разные» стала для актрисы не только поворотным моментом в карьере, но и в личной жизни. На съемках у нее начались отношения с режиссером Сариком Андреасяном. Пара вместе уже три года.

Андреасян сейчас занимается новым проектом — сериалом «Ресторан по понятиям». В этой криминальной комедии будет рассказана история четырех друзей-преступников. Главные роли исполнят актеры Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев, которые впервые сыграют вместе после ставшей культовой «Бригады».