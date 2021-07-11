Военный эксперт Бартош: православие закрыло Украине дорогу в НАТО

Москва, 11 июля. Главной преградой для Украины на пути в НАТО является православие, так как Запад в подавляющем большинстве католический, заявил военный эксперт Александр Бартош.

Североатлантический альянс не горит желанием видеть Украину в составе организации, однако главными факторами являются даже не всеобъемлющая коррупция и плачевное состояние вооруженных сил, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в комментарии для издания «ПолитРоссия». По его мнению, основной причиной является цивилизационный конфликт между Киевом и странами западного блока, заключающийся в православной вере украинцев, которая закрыла Украине дорогу в НАТО.

Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу лишь тогда, когда страна сможет стать равным по возможностям партнером Запада, ранее заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Для этого, по его мнению, государство должно стать в плане опыта полезным для блока. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что уже в 2023 году от НАТО ожидаются «новые сигналы» по вступлению страны в организацию.

Блок НАТО в подавляющем большинстве состоит из государств, придерживающихся католической веры, тогда как Украина является православной страной, что и тормозит ее вступление в организацию, уверен Бартош. Эксперт считает, что для Альянса мусульманская Турция и так является большой головной болью, ввиду чего он не хочет получить еще одну в лице Киева. Спикер уверен, что у Украины всего два пути: отказаться от идеи вступления в НАТО или же отказаться от собственной веры. Собеседник подчеркнул, что более разумным шагом для украинцев станет разворот от «католического зла» в сторону православных братьев — россиян и белорусов.

«Иначе она будет болтаться в подвешенном состоянии, что приведет лишь к ее развалу и полнейшему обнищанию», — констатировал Бартош.

Руководство Альянса прекрасно осознает этот цивилизационный конфликт, поэтому в любом случае со временем оставит Украину за бортом, считает эксперт. Он добавил, что Киеву придется променять православие на НАТО, чтобы произвести впечатление на западных партнеров и повысить шансы на вступление в блок.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина уже «утомила» НАТО требованиями включить страну в состав Альянса. По его словам, Киев постоянно пытается давить на блок, заявляя о необходимости присоединения Украины «здесь и сейчас», чем лишь сильно раздражает руководство НАТО. Он добавил, что Запад принятием Киева в организацию возложит на свои плечи задачи не только по оснащению и вооружению, но и по защите Украины.