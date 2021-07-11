Лев Лещенко пообещал приехать в Самару, если «Крылья» выйдут в еврокубки

Самара, 11 июля. «Крылья Советов» пригласили Льва Лещенко на матч открытия нового сезона против «Ахмата». В клубе, по сведениям ФАН, собирались предложить народному артисту РСФСР исполнить национальный гимн при традиционном поднятии флага России.

Ранее Лев Лещенко, высказываясь о результатах сборной России по футболу на Евро-2020, предложил в качестве главного тренера национальной команды Игоря Осинькина, возглавляющего футбольный коллектив из Самары.

«Приятно же смотреть на «Крылья Советов» — как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: «Крылья» в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут еще пару хороших игроков», — сказал Лещенко.

В самарском клубе поблагодарили артиста за теплые слова.

«Мы знаем, что вы болеете за «Динамо», но приглашаем вас в качестве почетного гостя в Самару на наш первый матч в этом сезоне РПЛ. Будем рады видеть вас на трибунах нашего стадиона и постараемся показать европейский футбол», — такое обращение ко Льву Лещенко появилось на странице «Крыльев» в соцсетях.

В ответ артист еще раз похвалил игру самарской команды, но от приглашения вежливо отказался.

«Обязательно посмотрю матч дома. Если «Крылья» выйдут в еврокубки, то тогда поеду в Самару», — отреагировал Лещенко.

Артист уже приезжал по приглашению «Крыльев Советов» в Самару в начале 2005 года. Тогда на торжественном праздновании по поводу завоевания бронзовых медалей чемпионата-2004 Лев Лещенко чествовал ветеранов клуба и спел в их честь песню «Команда молодости нашей».

Ранее ФАН сообщал, что состав «Крыльев Советов» пополнил украинский футболист Дмитрий Иванисеня. Игроку пришлось после этого закрыть комментарии в своих соцсетях из-за потока негатива от соотечественников.