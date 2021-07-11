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Торговый центр в Махачкале испытывает проблемы с землей и энергоресурсами
Экономика
Торговый центр в Махачкале испытывает проблемы с землей и энергоресурсами
e-dag.ru  /  Правительство Республики Дагестан

Махачкала, 11 июля. Строящийся в дагестанской столице торгово-развлекательный центр столкнулся с рядом земельных и инфраструктурных проблем. Республиканские власти обещали помочь.

По данным регионального правительства, развлекательный центр «Флагман» возводится на северной окраине Махачкалы. Инвестор за 3,5 года реализации проекта вложил в него около миллиарда рублей, и к концу текущего года намерен открыть центр площадью более 18 тысяч квадратных метров.

Практически все строительные работы на объекте уже завершены. Однако у инвестора возникли сложности с землей и подведением электричества и других сетей. С их решением обещал помочь посетивший стройплощадку первый вице-премьер Дагестана Батыр Эмеев.

«В ходе посещения были обозначены проблемы с подключением к энергоресурсам, а также ряд земельных вопросов в решении которых, как отметил Эмеев, будут задействованы в ближайшее время соответствующие инстанции», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане возобновил работу Кикунинский консервный завод, признанный ранее банкротом. Пока предприятие будет работать только в период сбора урожая абрикоса, на постоянной основе его деятельность будет возобновлена позднее.

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россия дагестан земельный участок торгово-развлекательный центр
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