Избитый во время акций против ЛГБТ оператор скончался в Тбилиси

Тбилиси, 11 июля. Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава умер. Он пострадал во время беспорядков, устроенных противниками ЛГБТ-сообщества.

Лашкарава был найден мертвым в собственном доме, тело обнаружила мать.

Оператор несколько дней лечился в больнице. Он пострадал во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества, которая состоялась 5 июля в Тбилиси. В ходе мероприятия его избили, он получил травму глаза и был госпитализирован. После улучшения состояния медики выписали пациента.

Правозащитники пожалуются на блогеров, пропагандирующих ЛГБТ, сообщал портал URA.RU. Об этом заявила общественный деятель, руководитель Центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай», правозащитник Элина Жгутова.