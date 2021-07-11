Американец попробовал в России жареных карасей и сильно удивился

Москва, 11 июля. Проживающий в России американец Джейкоб не перестает удивляться русским традициям и рецептам. На этот раз ему довелось попробовать жареного карася.

Джейкоб заметил, что русские очень любят готовить то, что добыли самостоятельно. Поэтому не удивился, когда после рыбалки его друзья предложили попробовать жареных карасей, которых они наловили на рыбалке. Джейкоб признался, что раньше ел карасей, но русские все же смогли его удивить.

Американский блогер принимал участие во всем процессе готовки, сам ловил, сам чистил рыбу. Недоумение вызвал лишь этап обваливания карасей в муке. Во время жарки они пахли, как обычная речная белая рыба, отмечает Джейкоб.

«На раскаленную сковороду налили много масла и туда выложили карасей. Жарить нужно было совсем недолго, примерно по пять, может, семь минут с каждой стороны», — описывает процедуру блогер на своем дзен-канале «Американец о России».

В качестве дополнения к основному блюду русские друзья Джейкоба предложили только белый хлеб. В процессе дегустации приятели нахваливали вкус рыбы, а американец не мог понять, что же в них такого вкусного и особенного — сплошные кости, мелкие и незаметные. Любопытный иностранец решил выяснить, что же такого примечательного в этой речной рыбе и почему она нравится русским.

«Сам добыл — сам поел. В этом вся атмосфера... Но как же приятно выехать летом, наловить рыбы, неважно какой, самим почистить, самим пожарить, очень вкусно!» — ответили друзья Джейкоба.

Американец в очередной раз убедился, что русские «любят доморощенное» и отметил, что несмотря на пять лет проживания в России, ему еще предстоит научиться понимать «атмосферу и вкус» добытой самостоятельно рыбы.

Но самое большое удивление у иностранца вызвал призыв друга съесть хвост карася.

«Это же кости, зачем их есть», — недоумевал американец.

Джейкоб с сомнением последовал настойчивым уговорам друзей и попробовал хвост жареного карася. Пораженный американец отметил, что хвост — это самая вкусная часть жареного карася.

Это был не первый удивительный опыт дегустации необычного блюда. Ранее Джейкоб испробовал арбуз с хлебом. Блюдо не впечатлило иностранца, он решил, что будет есть эти продукты, как и раньше, раздельно.