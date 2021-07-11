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Хабиб обрадовался поражению сломавшего ногу в бою с Порье Макгрегора

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:42
Спорт
Хабиб обрадовался поражению сломавшего ногу в бою с Порье Макгрегора
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Махачкала, 11 июля. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора в поединке с Дастином Порье из США.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье прошел 11 июля в Лас-Вегасе. Поединок, который стал главным событием турнира UFC 264, был остановлен после того, как ирландец оступился и сломал левую ногу. С победой в реванше Порье в Twitter-аккаунте поздравил завершивший карьеру россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал экс-чемпион UFC в легком весе.

Макгрегору предстоит перенести операцию на ноге. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец и его американский оппонент могут провести четвертый поединок.

Ранее суперкомпьютер дал прогноз на финал Евро-2020. Последняя игра континентального футбольного первенства пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли».

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