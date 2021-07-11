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Лавров в поздравлении Патрушеву высоко оценил его гражданскую позицию
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Политика
Лавров в поздравлении Патрушеву высоко оценил его гражданскую позицию
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 июля. Руководитель МИД России Сергей Лавров направил поздравление секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, которому 11 июля исполняется 70 лет.

Дипломат высоко оценил переговорные навыки именинника. По словам министра, своевременные и выверенные инициативы Патрушева не раз приносили ощутимую пользу стране.

«Безупречное многолетнее служение Отечеству на различных ответственных постах, патриотизм, чувство долга и активная гражданская позиция снискали вам всеобщее искреннее уважение», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте МИД.

Патрушев ранее получил поздравление от российского президента Владимира Путина. Глава государства в поздравлении отметил блестящую эрудицию и аналитические способности секретаря Совбеза РФ.

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лавров патрушев поздравление
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