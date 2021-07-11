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Малолетние хулиганы подожгли овощной склад в Нижегородской области
Происшествия
Малолетние хулиганы подожгли овощной склад в Нижегородской области
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 11 июля. В городе Дзержинск Нижегородской области дети подожгли склад овощей и фруктов. К счастью, пожар вовремя был замечен и потушен, пострадавших нет.

Рассказ о совершенном малолетними хулиганами преступлении с видео-доказательствами в одном из дзержинских пабликов опубликовала местная жительница. Возмущенная девушка призвала родителей мальчика и девочки добровольно возместить потери, в противном случае обещала подключить правоохранителей.

«Дети сделали пожар, вижу, что осознанно. Мальчику явно 10 лет нет еще. Собрали окурки от сигарет, накурились, накидали непотушенные «бычки» в кресло и осознанно подожгли», — возмутилась пользователь Мария Г.

Кресло охватил огонь, а поджигатели благополучно покинули территорию склада. Потушить пожар помог случайный прохожий.

Ранее ФАН писал о других «играх» нижегородских школьников. Дети прыгали на капоте чужого автомобиля.

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