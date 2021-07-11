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Камчатские спасатели пришли на помощь застрявшим на лесной дороге автомобилистам

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:34
Общество
Камчатские спасатели пришли на помощь застрявшим на лесной дороге автомобилистам
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 11 июля. Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС помогли семье, застрявшей на автомобиле в грязи. Машина попала в ловушку на лесной дороге недалеко от поселка Раздольного.

Автомобиль ехал на помощь знакомым, которые застряли на том же участке дороги. Как оказалось, им помогла проезжающая мимо машина, однако из-за отсутствия мобильной связи сообщить друзьям об этом они не смогли. Ехавшие на помощь приятели сами попали в беду.

Отчаявшись выбраться самостоятельно, автомобилисты обратились в экстренные службы. На помощь им отправились трое спасателей на автомобиле повышенной проходимости. Сотрудники МЧС России вытащили машину из грязи, оказали помощь семье и проводили до основной дороги.

Петербургские спасатели освободили кошку, запертую хозяевами на балконе.

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