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В Молдавии выступили за развитие стратегического партнерства с Россией

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:38
Политика
В Молдавии выступили за развитие стратегического партнерства с Россией
wikipedia.org  /  Gikü

Кишинев, 11 июля. Молдавия обязана развивать стратегическое партнерство с Россией и другими союзниками, заявил глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин.

По словам политика, сейчас стране необходимо укреплять отношения со стратегическими партнерами. Молдавия уже заключила соглашение о сотрудничестве с Россией и другими государствами.

«И нужно развивать эти отношения», — сказал Воронин.

Он добавил, что в парламенте Молдавии должна сформироваться широкая коалиция.

Бывший молдавский президент Игорь Додон опасается вмешательства Запада в парламентские выборы. По его мнению, страна не вписывается в общую региональную повестку.

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россия молдавия воронин
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