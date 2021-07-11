В Молдавии выступили за развитие стратегического партнерства с Россией

Кишинев, 11 июля. Молдавия обязана развивать стратегическое партнерство с Россией и другими союзниками, заявил глава Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин.

По словам политика, сейчас стране необходимо укреплять отношения со стратегическими партнерами. Молдавия уже заключила соглашение о сотрудничестве с Россией и другими государствами.

«И нужно развивать эти отношения», — сказал Воронин.

Он добавил, что в парламенте Молдавии должна сформироваться широкая коалиция.

Бывший молдавский президент Игорь Додон опасается вмешательства Запада в парламентские выборы. По его мнению, страна не вписывается в общую региональную повестку.