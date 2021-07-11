Опубликован трейлер фильма «Охотник за разумом. Схватка» с Элайджей Вудом

Лос-Анджелес, 11 июля. Вышел трейлер нового фильма «Охотник за разумом. Схватка». Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о жестоком серийном убийце Теде Банди.

Трейлер детективной кинокартины опубликовали на YouTube. В ролике можно увидеть актера Элайджу Вуда, который сыграл в фильме одну из главных ролей — аналитика ФБР, проводящего серию интервью с Тедом Банди. По сюжету агент поддается действию харизматичной натуры серийного убийцы, из-за чего ему становится все сложнее объективно воспринимать преступника.

Теда Банди сыграл актер Люк Кирби. Премьера фильма «Охотник за разумом. Схватка» в США состоится 27 августа, а в России — 2 сентября.

Ранее вышел первый трейлер сиквела остросюжетного триллера «Не дыши». Первый фильм, появившийся на экранах в 2015 году, рассказывал о группе подростков, попытавшихся ограбить слепого старика.