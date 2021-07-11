Новый механизм позволил Росреестру нарастить темпы регистрации квартир

Москва, 11 июля. Заявления, которые были поданы застройщиками, позволили Росреестру зарегистрировать больше 6 тысяч квартир.

Новые правила, которые действуют в России с июля прошлого года позволяют Росреестру оформлять жилье по заявлениям без доверенности, поступающим от застройщиков. Гражданам при этом не требуется обращаться для регистрации в МФЦ. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно законодательным изменениям, объект долевого строительства ставится на учет, затем передается дольщику, а застройщик получает право передавать документы на регистрацию без использования доверенности.

Начиная с июля предыдущего года по май текущего года таким образом в Росреестре зарегистрировали права на 6,6 тыс. жилищных объектов. Помимо этого, корректировки в законах сократили основания для заморозки процедуры кадастрового учета и регистрации прав. Теперь застройщики могут вводить в эксплуатацию объекты, если разница по фактической площади и документации не превышает 5%.

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