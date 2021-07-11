Португальский политолог назвал Европу игровой площадкой для США

Вашингтон, 11 июля. Европейские страны стали игровой площадкой для Соединенных Штатов, которые не берут в учет интересы своих партнеров, считает португальский политолог Бруно Мацаес.

В одном из американских изданий появилась статья, автор которой подверг критике зависимость Брюсселя от Вашингтона. По мнению эксперта, эти процессы могут привести к распаду трансатлантического сообщества. Белый дом сейчас использует ЕС исключительно для противостояния России и Китаю.

Бруно Мацаес в своем материале вспомнил недавнее заявление историка Луука ван Мидделаара, который указал на то, что Европа в отношениях с США выступает в качестве вассала, а не партнера.

«Сегодня Европа больше похожа на игровую площадку, чем на игрока», — отметил политолог.

Такая ситуация сложилась по нескольким причинам. Прежде всего произошли изменения на мировом уровне. Китай теперь выступает в качестве главного противника для США вместо России. Плюс ко всему Европа утратила свое экономическое и силовое могущество. В случае предполагаемой атаки со стороны РФ и КНР европейцы ничего не смогут сделать в одиночку, заключил политолог.

Пентагон ранее выпустил доклад о ядерных операциях. В США опасаются наращивания ядерного вооружения в мире. Однако пользователи Сети из Британии высмеяли заявление Вашингтона.