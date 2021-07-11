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Туркмения перебросила тяжелую бронетехнику к границе с Афганистаном

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:27
Армия
Туркмения перебросила тяжелую бронетехнику к границе с Афганистаном
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Ашхабад, 11 июля. Власти Туркмении направили дополнительные воинские контингенты и тяжелую бронетехнику к границе своей страны с Афганистаном.

Танки, БТР, пушки и другая техника туркменской армии замечены в городе Сертахед, сообщает издание Turkmen.news со ссылкой на очевидцев происходящего. Этот город находится на юге Туркмении неподалеку от афганской границы.

За последние недели отряды афганского движения "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) развернули успешное наступления на позиции правительственных сил в ряде районов страны. Также сообщалось о перспективах афганских силовиков отбить атаки талибов без прямой военной поддержки США и НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан туркмения
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