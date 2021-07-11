Президент Башар Асад подписал указы о повышении зарплат и пенсий в Сирии

Дамаск, 11 июля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад подписал распоряжения о повышении заработной платы и социальных выплат для граждан, сообщает информационное агентство SANA.

Главой государства были одобрены два законодательных указа. Первый (№ 19 от 2021 года) добавляет 50% к минимальной зарплате для всех официально трудоустроенных людей гражданских и военных специальностей. Причем касается это распоряжение как государственного, так и частного сектора. Оно затрагивает в том числе временных работников и лиц, трудящихся на условиях неполной занятости.

Теперь минимальный оклад госслужащего, например, составляет 71 515 сирийских фунтов.

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50 بالمئة#دمشق-#سانا

تفاصيل المرسوم على الرابط: https://t.co/V9kJHW7VqE — سانا عاجل (@SanaAjel) July 11, 2021

Второй указ (№ 20 от 2021 года) регламентирует повышение социальных выплат, разного рода пособий и пенсий на 40%.

Дополнительные платежи будут производиться за счет имеющихся финансовых резервов и сбережений, накапливаемых благодаря экономии по различным главам и статьям годового бюджета на 2021 год.

الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40 بالمئة#دمشق-#سانا



تفاصيل المرسوم على الرابط: https://t.co/5Bcg41mFOp — سانا عاجل (@SanaAjel) July 11, 2021

Новые распоряжения действующий президент сделал незадолго до своей повторной инаугурации, которая состоится 17 июля 2020 года. В конце мая Башар Асад вновь одержал победу на президентских выборах — свои голоса за него отдали свыше 95% граждан. После этого национальный лидер сформирует новое правительство и определит ключевые задачи на следующий период президентства.