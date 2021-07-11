Сергей Зверев выпустил клип на гимн Республики Бурятия

Улан-Удэ, 11 июля. Известный шоумен и стилист Сергей Зверев по просьбе своих фанатов снял клип на гимн Республики Бурятия. Ролик снимался в самых живописных местах Бурятии, в том числе и на Байкале.

Клип Зверев опубликовал на своей странице в Instagram. Съемки проходили с мая по июнь этого года. Основными локациями стали озеро Байкал и остров Ольхон, а также Иволгинский дацан, который располагается западнее Улан-Удэ. В кадре шоумен предстал в роскошных национальных костюмах. Сергей Зверев поблагодарил всех, кто помогал в создании клипа, отдельно отметив молодого композитора Лудуба Очирова. Музыкант сыграл в клипе на национальном струнном инструменте — морин хууре.

«Земляки просили меня, чтобы я снял клип на Гимн Бурятии. И эту просьбу я вместе с командой выполнил. Огромное спасибо всем!» — написал шоумен.

Пользователи Сети остались в восторге от клипа Зверева. По мнению многих фолловеров, шоумен проделал восхитительную работу и сумел показать всю красоту региона. Сам артист признался, что съемки дались ему и его команде нелегко. По словам Зверева, у них с режиссером было настолько много идей, что он был готов перенести работу над клипом на следующий год. Однако съемки все же состоялись благодаря местным жителям, которые массово отправляли ему сообщения с просьбой сделать ролик.

Сергей Зверев не так давно объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. В эксклюзивном интервью ФАН он рассказал о знаках судьбы, подсказавших ему принять такое решение.