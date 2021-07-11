Позорное бегство ВС США из Афганистана возмутило американцев

Вашингтон, 11 июля. США потратили абсолютно бездарно огромные средства на военную кампанию в Афганистане, не добившись никаких результатов, заявили американские граждане.

Пентагон вывел войска Соединенных Штатов с территории Афганистана, причем уход военных был весьма стремительным, отметили авторы американского издания Bloomberg. Они отметили, что военнослужащие испортили на базе Баграм все имущество и технику, которую невозможно было вывести, после чего просто ушли. Журналисты подчеркнули, что буквально в считанные минуты на объекте появились мародеры, которые растащили все, что представляло хоть какую-то ценность.

Публикация вызвала бурную реакцию среди читателей, обрушившихся с критикой на Вашингтон за абсолютно бессмысленную военную кампанию, которая обошлась стране в колоссальные суммы. Их возмутило позорное бегство армии из Афганистана. По мнению многих пользователей американского сегмента Сети, после того, как ВС США вторглись на афганскую территорию, в государстве начал процветать наркобизнес, в результате чего Афганистан стал лидером по производству запрещенных веществ. Один из комментаторов подчеркнул, что Соединенные Штаты принесли Афганистану лишь войну и насилие, так как американцы приносят их с собой в любую страну, в которую приходят под видом «строительства нации».

«Строительство нации или разложение нации? Вы забыли тот хаос, который Америка принесла с собой в Ирак, Вьетнам, на Филиппинах, не говоря уже о Центральной и Южной Америке? Америка — это война и насилие, а не строительство наций!» — высказался читатель Bloomberg.

«В задачу Америки никогда не входило восстановление Афганистана или улучшение его экономического положения. Американским военным не на что осталось посмотреть после себя, за исключением огромной суммы денег, потраченной совершенно бездарно», — поддержал его другой комментатор.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что у руководства Афганистана практически нет никаких шансов на победу в битве с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). По его мнению, в ближайшее время власть в стране окажется в руках талибов, после чего уклад жизни Афганистана изменится кардинальным образом. Баранец добавил, что в настоящий момент движение заявило, что не намерено распространять свое влияние на близлежащие государства, однако это лишь сейчас, а как сложится ситуация в будущем — пока неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.