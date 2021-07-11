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Представлять Россию на Олимпиаде в Токио будут 20 спортсменов из Ростовской области
Спорт
Представлять Россию на Олимпиаде в Токио будут 20 спортсменов из Ростовской области
flickr.com  /  Jonathan Brennan

Ростов-на-Дону, 11 июля. На ХХХII Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год, в число российских спортсменов, отстаивающих честь страны, вошло 20 дончан.

Среди них: гимнасты Никита Нагорный и Владислава Уразова, синхронистка Влада Чигирева, фехтовальщица Лариса Коробейникова, лучница Елена Осипова, гребцы Олег Гусев, Максим Спесивцев, Евгений Луканцов, Елена Орябинская и Николай Пименов, борцы Александр Чехиркин и Нияз Ильясов, триатлонистка Анастасия Горбунова и конечно же ростовские гандболистки Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Анна Сень, Юлия Манагарова и Виктория Калинина.

Глава региона Василий Голубев с гордостью отметил этот большой список. Он уверен, что участие в Олимпиаде принесет личные достижения донским спортсменам и подарит нашей стране новые рекорды.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, всего в ней примет участие 335 российских спортсменов: 150 мужчин и 185 женщин.

Ранее ФАН сообщал, что организаторы летней Олимпиады в Токио установили ограничение на количество местных зрителей. Соревнования смогут посетить только 10 тысяч человек.

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