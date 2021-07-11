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Болгария открыла избирательные участки для голосования на парламентских выборах

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:03
Политика
Болгария открыла избирательные участки для голосования на парламентских выборах
pixabay.com

София, 11 июля. Досрочные парламентские выборы стартовали в Болгарии. Участки для голосования открылись в 7:00 и будут работать до 20:00 по московскому времени.

Избирательным правом обладают 6,7 миллиона человек. В Болгарии открылись более 12 тысяч избирательных участков. Еще почти 800 пунктов голосования готовы принять граждан на территории других стран.

В выборах принимают участие 15 партий и восемь коалиций. Всего зарегистрировано более 6 тысяч кандидатов, которые претендуют на 240 депутатских места.

Ранее Министерство здравоохранения Болгарии сообщило новые правила для въезда иностранных граждан. Туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

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выборы болгария парламент
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