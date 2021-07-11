Брат Моргенштерна раскрыл, как к рэперу относятся родители его девушки Дилары

Москва, 11 июля. Двоюродный брат скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна Максим рассказал об отношениях музыканта с родителями своей возлюбленной Дилары Зинатуллиной.

В конце июня Моргенштерн опубликовал фотографию, на которой он стоит без одежды перед родителями своей девушки на борту частного самолета. Складывается впечатление, что на снимке отец и мать Зинатуллиной прячут глаза от стыда.

Кузен рэпера полностью поддерживает его эпатажное поведение. По мнению Максима Моргенштерна, его двоюродный брат все делает правильно, поскольку живет так, как ему хочется.

«А родители Дилары относятся к нему уже как к родному сыну», — раскрыл родственник музыканта в интервью «СтарХиту».

Братья, которые дружат с детства, часто проводят время в одной компании. Максим Моргенштерн подтвердил, что скоро рэпер и его возлюбленная поженятся, но ни место, ни дату свадьбы назвать не смог, поскольку жених и невеста еще сами не решили этот вопрос.

Ранее суд назначил Алишеру Моргенштерну штраф за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Рэпер обязан выплатить 100 тысяч рублей.