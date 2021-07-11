«Этот день в истории». Что произошло 11 июля, праздники, факты, люди

11 июля по праву считается одним из самых «сладких» дней в году. Ведь именно сегодня во всем мире отмечают День шоколада. Говорят, что этот продукт может выступать в качестве обезболивающего и антидепрессанта.

Ровно 445 лет назад голландский мореплаватель достиг берегов самого большого острова в мире. Более 80% поверхности Гренландии занимает лед, а принадлежит местность Дании.

Во второй половине XX века на территории Чехословакии начал действовать социалистический строй. Однако продержаться ему удалось всего 30 лет.

О других интересных событиях, произошедших в России и мире 11 июля, вы можете узнать в новом выпуске проекта «Этот день в истории».