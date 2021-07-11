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Американцы встретили Трампа бурными аплодисментами на UFC 264

  /   Обновлено: 11 июля 2021 10:00
Политика
Американцы встретили Трампа бурными аплодисментами на UFC 264
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Лас-Вегас, 11 июля. Американцы встретили бывшего президента США Дональда Трампа бурными аплодисментами, когда тот появился на поединке бойцов Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках UFC 264.

Турнир состоялся на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе. Когда в зале появился Дональд Трамп, американцы встретили его аплодисментами, после чего начали скандировать «США».

Американский политик выбрал себе место рядом с восьмиугольником. Трамп предпочитает крупный план, которого нет в частных люксах.

Дастин Порье сломал ногу Конору Макгрегору в первом раунде. Теперь на счету американца 28 побед в смешанных единоборствах и 6 поражений. Что касается Конора, то у него 22 победы и 6 проигрышей.

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