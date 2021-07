Американцы встретили Трампа бурными аплодисментами на UFC 264

Лас-Вегас, 11 июля. Американцы встретили бывшего президента США Дональда Трампа бурными аплодисментами, когда тот появился на поединке бойцов Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках UFC 264.

Турнир состоялся на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе. Когда в зале появился Дональд Трамп, американцы встретили его аплодисментами, после чего начали скандировать «США».

Американский политик выбрал себе место рядом с восьмиугольником. Трамп предпочитает крупный план, которого нет в частных люксах.

Here is President Trump as he arrives on the floor at #UFC264 pic.twitter.com/AG81UaqrnK