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Шоколад оказался идеальным лекарством при стрессе

  /   Обновлено: 11 июля 2021 09:49
Общество
Шоколад оказался идеальным лекарством при стрессе
pixabay.com

Москва, 11 июля. Употребление натурального шоколада в краткие сроки может существенно повысить настроение и помочь организму справиться со стрессом.

Шоколад на молекулярном уровне влияет на организм человека за счет содержащихся в нем жирных кислот. При этом не менее важным является и процесс его употребления — от вкуса и запаха до шелеста упаковки, уверена председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.

«Наибольшее влияние на настроение имеет эффект процесса потребления. Вкус, шелест упаковки, ощущения таяния шоколада вызывают положительные эмоции и успокаивают», — цитируют ее РИА Новости.

Шоколад не только помогает улучшать настроение человека. Этот сладкий продукт, по данным британских ученых, также оказывает положительное влияние на женское здоровье. Утром он помогает сжигать жир и снижать уровень сахара в крови, а по вечерам влияет на скорость обмена веществ.

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